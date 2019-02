VIDEO. Incendie mortel à Paris : "J'ai enjambé plusieurs balcons au-dessus du vide pour pouvoir me protéger", témoigne une habitante de l'immeuble

"Ça a sonné vers minuit et demi et c'était déjà noir de fumée", raconte Claire. La jeune femme vit dans l'immeuble qui a été ravagé par un incendie, mardi 5 février, dans le 16e arrondissement de Paris. "J'habite au 8e étage, le dernier, et du coup j'ai enjambé plusieurs balcons au-dessus du vide,et ensuite on s'est retranché dans un coin", dit-elle à France 2, très choquée. "Il y a des gens qui sont montés à bout de bras jusqu'à moi pour échapper aux flammes", a poursuivi la jeune femme.

L'intervention a mobilisé quelque 250 pompiers, qui ont dû effectuer plusieurs sauvetages périlleux. Certains habitants de cet immeuble des années 70 s'étaient réfugiés sur le toit pour échapper aux flammes, pendant que de nombreux autres résidents appelaient au secours depuis leurs fenêtres. "Au total, une cinquantaine de personnes ont été évacuées par les pompiers notamment grâce à l'installation d'échelles", selon le capitaine Cognon, porte-parole des pompiers sur place.

La piste criminelle est privilégiée et une habitante de l'immeuble été interpellée et placée en garde à vue, a annoncé, mardin matin, le procureur de la République de Paris Rémy Heitz. Huit personnes sont mortes et une trentaine ont été blessées, dont six pompiers.