DIRECT. Paris : l'incendie qui a fait sept morts dans un immeuble d'habitation est maîtrisé

Ce qu'il faut savoir

Le feu est maîtrisé, a appris franceinfo auprès des pompiers. Sept personnes sont mortes et une autre se trouve en urgence absolue, après un violent incendie, mardi 6 février, dans un immeuble de la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. Les pompiers ont sauvé de nombreux habitants, dont certains s'étaient réfugiés sur les toits et plusieurs immeubles voisins ont été évacués.

Sept morts et une personne en urgence absolue. Le bilan est déjà très lourd. Sept personnes sont mortes et une autre se trouve en urgence absolue, mardi matin. 30 personnes sont également blessées, dont six pompiers. Les six pompiers blessés souffrent pour certains de brûlures, d'autres ont été victimes d'écrasements lors des opérations de sauvetages. Un des pompiers a eu une main écrasée.

"De nombreux sauvetages". Le feu a démarré vers 1 heure du matin, selon les pompiers qui évoquent une "scène d'une incroyable violence". A 5 heures, le feu était "toujours en cours dans les 7e et 8e étages", selon le capitaine Clément Cognon, porte-parole des pompiers sur place. Certains habitants de cet immeuble des années 1970 comptant huit étages se sont réfugiés sur le toit pour échapper aux flammes, alors que de nombreux résidents ont appelé au secours depuis leurs fenêtres. "Une trentaine de personnes ont été évacuées sur les échelles", a précisé le capitaine Cognon.

Plusieurs immeubles évacués. Autour de l'immeuble en flammes, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement, deux bâtiments adjacents ont été évacués par mesure de précaution. Et plusieurs rues du quartier, situé à la lisière du bois de Boulogne, ont été bloquées par la police et les pompiers.