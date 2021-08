Une souche à moitié carbonisée, quelques mètres carrés brûlés, ce sont les traces d'une catastrophe évitée de peu. Il est aux alentours de 13 heures, samedi 21 août, quand un homme de 56 ans tente de mettre le feu à la forêt dans le Var. Cinq vacanciers le repèrent et s'arrêtent sur le bas-côté. "Il était accroupi à cet endroit-là, et avec une feuille de papier et un briquet, il commençait à mettre le feu. Ils étaient tellement en colère de voir cette personne mettre le feu (...) qu'ils ont pris à partie la personne", résume un policier.

Le suspect placé en garde à vue

Avec des bouteilles d'eau et des tapis de voiture, ils réussissent à éteindre le début d'incendie. Ils maîtrisent le suspect et appellent la police. Le maire de Cavalaire-sur-Mer compte donner une médaille à ces touristes qui ont préservé des hectares de forêt. "Ils ont préservé un lieu, de la biodiversité, tout un tas de choses, un paysage (...) le vent était du mauvais côté, ça aurait pu être une catastrophe", souffle Philippe Leonelli. Le suspect a été placé en garde à vue et sera déféré devant la justice.