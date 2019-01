Un incendie se déclare sur le toit d'un bâtiment de l'université Lyon 1, trois blessés légers

Le feu s'est déclaré au sommet du bâtiment. Il est dû à des travaux d'étanchéité, selon l'université. Trois bouteilles de gaz ont explosé, précise la préfecture.

Des flammes de plusieurs mètres de haut, une épaisse fumée noire et des explosions. Un incendie s'est déclaré, jeudi 17 janvier, sur le toit d'un bâtiment du campus de l'université Lyon 1. Le toit est actuellement en rénovation, et des travaux d'étanchéité y étaient menés, selon la préfecture et l'université, contactées par franceinfo. Le sinistre a fait trois blessés légers, d'après l'université sur son compte Twitter.

L'incendie touche la toiture du bâtiment Mendel, précise l'université. Trois bouteilles de gaz, qui étaient utilisées pour effectuer les travaux, ont explosé, ajoute la préfecture.

Le bâtiment ainsi que la bibliothèque ont été évacués par précaution, d'après l'université. Et un périmètre de sécurité a été installé. Les pompiers sont sur place. Le sinistre est sous contrôle, assure l'université. Et la bibliothèque de l'université indique sur son compte Twitter avoir rouvert ses portes.

[Alerte] Incendie en cours sur le bâtiment Mendel (campus LyonTech-La Doua). Consigne de sécurité : restez éloigné à au moins 100m du bâtiment. Nos équipes interviennent. — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) 17 janvier 2019

Point situation #IncendieMendel : À ce stade, il y a 3 blessés légers.

Interdiction d'accès pour les bâtiments Déambulatoire, Mendel, Berthollet, Omega. Les autres bâtiments peuvent être ré-intégrés. Le feu est sous contrôle. — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) 17 janvier 2019