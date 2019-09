Un incendie à la mairie de Grenoble détruit entièrement la salle du conseil municipal

Le feu qui s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi n'a pas fait de blessé. L'origine du sinistre reste pour l'heure indéterminée.

Un violent incendie s'est déclaré dans l'enceinte de la mairie de Grenoble dans la nuit du dimanche 29 septembre au lundi 30 septembre, rapporte ce lundi France Bleu Isère. L'incendie a pris vers 3 heures 15 du matin dans la salle du conseil municipal qui a été entièrement détruite.

Grenoble : importants dégâts après l’incendie qui a éclaté la nuit dernière. C’est la salle du conseil municipal qui a été touchée. De la fumée et de la suie dans les pièces voisines. pic.twitter.com/oSAydujYpr — Yann Gonon (@yanngononf3) September 30, 2019

Aucune trace d'intrusion volontaire

À présent éteint, le feu n'a pas fait de blessé et a mobilisé une cinquantaine de pompiers. L'origine du sinistre reste pour l'heure indéterminée. À ce stade, aucune trace d'intrusion volontaire n'a été repérée par les policiers et les pompiers déployés sur place. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, et le secrétaire général de la préfecture, Denis Bruel, se sont rendus sur les lieux.