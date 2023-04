Pyrénées-Orientales : plus de 650 hectares de végétation parcourus par un incendie entre Cerbère et Banyuls, des quartiers évacués

Les sapeurs-pompiers interviennent depuis dimanche matin sur un incendie qui s'est déclaré entre Cerbère et Banyuls dans les Pyrénées-Orientales alors qu'un deuxième départ de feu a été signalé à Argelès-sur-Mer. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place lundi.

Un incendie est en cours dimanche 16 avril sur la côte Vermeille, entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère (Pyrénées-Orientales), rapporte France Bleu Roussillon. En fin de journée, cet incendie avait déjà parcouru au moins 650 hectares de végétation selon les autorités alors qu'un deuxième départ de feu a été signalé à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), a indiqué le colonel Eric Belgioïno, patron des pompiers du département.

Le vent "extrêmement virulent" complique l'intervention des pompiers qui seront mobilisés "toute la nuit et plusieurs jours", précise Eric Belgioïno. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reporte son déplacement prévu lundi matin en Seine-Maritime pour se rendre à la place dans les Pyrénées-Orientales "auprès des élus et des sapeurs-pompiers engagés sur le terrain", a appris franceinfo dimanche.

Pour le premier incendie, l'alerte a été donnée vers 9 heures dimanche matin. Le feu s'est déclaré près de Cerbère, dans l'anse de Peyrefite, avant d'être poussé par la tramontane pour se propager sur les hauteurs. Des vents dépassant les 100 km/h soufflent actuellement sur le secteur. Des habitants de Banyuls-sur-Mer ont dû être évacués dimanche matin. À Cerbère, ce sont les habitants des quartiers sur les hauteurs, la Soulane et sur la route des Crêtes, qui sont priés d'évacuer en urgence. La mairie demande aux habitants de se rendre au gymnase municipal.

Un "contexte de sécheresse" pour expliquer les départs de feu

Environ 360 pompiers sont déjà mobilisés, dont 220 des Pyrénées-Orientales. Deux colonnes de renfort sont attendues pour atteindre plus de 500 pompiers d'ici à la nuit prochaine. Le colonel Eric Belgioïno évoque "le contexte de sécheresse" pour expliquer les départs de feu. L'intervention des pompiers "a permis de protéger et de sauver une centaine d'habitations, un centre de vacances et la commune de Cerbère", a indiqué le préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy.

La situation au nord de Cerbère est "maîtrisée", mais ne l'est pas encore "au sud" de la commune. Selon le préfet, le feu s'est déplacé "dans la forêt domaniale avec le risque que le feu revienne par l'autre côté de la gare et puisse atteindre les habitations".

Quatre Canadair sont intervenus, mais ils n'ont pu larguer qu'une seule fois en raison du vent. Ils ne peuvent plus écoper dans l'étang de Salses-Leucate. Deux avions bombardier Dash8 sont en opération, chargés de "retardant", permettant de limiter l'avancée des flammes. La départementale D914 reliant Cerbère à Banyuls-sur-Mer a été coupée par précaution. La circulation des trains entre Perpignan et Portbou est interrompue, indique la SNCF. L'heure de reprise du trafic est estimée lundi à 10 heures.