Sécheresse : "Le risque d'incendie va être très très élevé" dans les Pyrénées-Orientales, s'inquiète le lieutenant Ménigon du Sdis 66

La saison des incendies a déjà commencé dans la région Occitanie, avec "plusieurs feux significatifs", pointe le lieutenant Christophe Ménigon.

"Le département des Pyrénées-Orientales est à un niveau de sécheresse extrême", déplore le lieutenant Christophe Ménigon du Sdis 66, invité vendredi 14 avril sur franceinfo. "Historiquement parlant, on n'a pas vu cela depuis 40 ans", constate le chef du centre d'incendie et de secours de Salanque. Selon lui, de "nombreux cours d'eau sont asséchés" dans le département et certains "végétaux sont déjà en stress hydrique comme si on était fin juillet ou début aout".

"On a très peur pour cet été", confie le lieutenant Christophe Ménigon, qui prévoit déjà "un risque d'incendie qui va être très très élevé". Face à la sécheresse déjà bien installée, les pompiers des Pyrénées-Orientales prévoient de déployer leur campagne feux de forêt et leurs dispositifs préventifs "avec un mois d'avance sur la date prévue". "D'habitude, c'est plutôt début juillet, là ce sera à partir du 1er juin", estime Christophe Ménigon.

Alors que l'été s'annonce "compliqué", la saison des incendies a déjà commencé dans la région Occitanie, avec "plusieurs feux significatifs". Un incendie a brûlé 80 hectares, le 6 février, à Toreilles, tandis que 20 hectares sont partis en fumée le 5 avril dans la garrigue à Saint-Jean-de-Fos.

En plus du risque incendie, le Sdis 66 craint de ne pas trouver de l'eau en quantité suffisante pour "pouvoir combattre les incendies cet été". Des recherches pour trouver de nouveaux points d'eau sont en cours. "C'est d'autant plus inquiétant qu'il n'y a pas de précipitations annoncées dans les mois à venir", ajoute le lieutenant. Enfin, l'autre inconnu, défi de taille, pour des pompiers des Pyrénées-Orientales, "c'est aussi le vent qui attise les incendies" et rend la lutte contre les flammes encore plus difficile.