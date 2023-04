Sécheresse : l'eau du robinet interdite à la consommation dans quatre communes des Pyrénées-Orientales

A partir de vendredi, l'eau du robinet est interdite à la consommation dans quatre communes des Pyrénées-Orientales. Une décision prise face au faible niveau du réseau d'eau potable.

En raison de la sécheresse, l'eau du robinet est interdite à la consommation dans quatre communes des Pyrénées-Orientales à partir du vendredi 14 avril, rapporte France Bleu Roussillon. Il s'agit des communes de Corbère, Corbère-les-Cabanes, Saint-Michel-de-Llotes et de Bouleternère.

Cette décision intervient en pleine sécheresse, et alors que jeudi 13 avril le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a alerté que sur le fait que 75% des nappes phréatiques sont à un niveau jugé en-dessous des normales, contre 58% il y a un an. Selon le BRGM, une partie du département des Pyrénées-Orientales est considérée comme ayant un "très fort" risque de sécheresse pour l'été.

>> Face au niveau très inquiétant des nappes phréatiques, le risque de sécheresse augmente encore pour cet été

Les habitants de ces communes situées à l'ouest de Perpignan ont été alertés des niveaux faibles actuels du réseau en eau potable. Sur Facebook, la mairie de Corbère-les-Cabanes indique que "le niveau du forage d'eau potable sur Bouleternère est arrivé à son seuil de prélèvement". En attendant que le nouveau branchement de forage prenne le relais vendredi, "l'eau du robinet est interdite à la consommation jusqu'à ce que l'Agence régionale de santé l'autorise". La commune annonce dans ce communiqué qu'elle distribuera gratuitement "un pack d'eau par personne et par semaine".

La mairie demande à ses concitoyens de "préserver au maximum" l'eau dans ce contexte de sécheresse. La municipalité leur rappelle d'ailleurs qu'il "est toujours interdit d'arroser, de laver les voitures, remplir les piscines, nettoyer façades et terrasses".