Paris : trafic très perturbé sur le RER A après un acte de malveillance, la RATP porte plainte

L'incident a provoqué un incendie entre Vincennes et Nation et seul un train sur deux circule à l'heure de pointe, mardi matin.

Le trafic est très perturbé, dans la matinée du mardi 5 février, sur l'ensemble du RER A. Un acte de malveillance a provoqué un incendie sur les voies entre Vincennes et Nation, dans la nuit de lundi à mardi, selon la RATP, qui annonce un train sur deux qui circule. La RATP va porter plainte. La ligne 1 a été renforcée avec des rames supplémentaires et des bus de substitution ont été mis en place entre Vincennes et Nation.

08:18 Le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne (acte de malveillance entre Nation et Vincennes) #RERA — RER A (@RER_A) 5 février 2019

Vers 2 heures du matin, "des produits inflammables ont été répandus sur les voies entre Vincennes et Nation", a appris franceinfo auprès de la RATP. Des câbles de signalisation disposés au sol le long des voies ont été endommagés par l'incendie.

La RATP invite les usagers qui le peuvent à se reporter sur le RER E pour venir à Paris, mardi matin. Les réparations vont se faire petit à petit pour ne pas fermer totalement la ligne. Le trafic risque d'être perturbé une bonne partie de la journée de mardi, selon la RATP.