OVHcloud : nouveau dégagement de fumée sur le site de Strasbourg, deux salariés incommodés

Plus de peur que de mal. Les pompiers de Strasbourg sont intervenus vendredi 19 mars sur le site d'OVHCloud après un dégagement de fumée dans un local où étaient stockés des batteries, neuf jours après un incendie au même endroit. Deux membres du personnel du sécurité ont été légèrement incommodés par les fumées et ont subi des tests médicaux, a précisé l'entreprise à l'AFP, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace.

Ce nouveau sinistre n'occasionnera, selon OVHCloud, "aucune perturbation supplémentaire" pour ses clients car les serveurs n'étaient pas encore remis en service. Le site, qui hébergeait quatre centres de données, avait été touché par un important incendie le 10 mars, qui a détruit complètement le data center "SBG2" et endommagé le "SBG1" voisin.

Une situation "sous contrôle"

Le fumées sont venues "des batteries non utilisées" et "non alimentées en électricité", a précisé Klaba. "Nous n'avons pas eu le feu mais nous avions beaucoup de fumée", a encore indiqué l'entrepreneur, assurant que la situation était "sous contrôle" et "tout le monde en sécurité". Les pompiers, intervenus très rapidement, ont maîtrisé ce dégagement de fumée, a précisé l'entreprise, ajoutant que décision avait également été prise d'annuler des opérations de restauration de service qui devaient être effectuées dans la nuit.

Après l'incendie de la semaine passée, des centaines de milliers de clients de l'entreprise, leader européen des services de "cloud", ont été confrontés à des difficultés dans l'accès à leurs sites internet et aux services de messageries. OVHcloud, fondée en 1999 par Octave Klaba est un fleuron de la tech française et l'un des rares fournisseurs européens de services de "cloud", un secteur archi-dominé par les acteurs américains et chinois.