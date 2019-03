Naufrage du "Grande America" : l'association Robin des Bois va porter plainte pour pollution et abandon de déchets

L'association porte plainte pour pollution et abandon de déchets ce mercredi, au tribunal de grande instance de Brest, après l'incendie du cargo italien.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

L'association Robin des Bois va porter plainte devant le tribunal de grande instance de Brest pour pollution et abandon de déchets, après le naufrage du cargo Grande America au large de la Bretagne, rapporte France Bleu Breizh Izel, mercredi 13 mars.

"D'après nos estimations, il y a entre 2 000 et 2 500 tonnes de carburants, de lubrifiants, de produits pétroliers, etc. On est très inquiets pour l'écosystème. [...] On peut s'attendre dans les jours qui viennent à des arrivées diffuses de boulettes de pétrole sur le littoral", explique Jacky Bonnemain, porte-parole de l'association Robin des bois.

Après un incendie survenu à bord dans la nuit de dimanche à lundi, le cargo italien a fini par couler mardi après-midi au large de la Bretagne. Le navire transportait des véhicules et des déchets.