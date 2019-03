Ce que l'on sait du naufrage du navire "Grande America", qui a coulé au large de la Bretagne

Le navire de commerce italien, victime d'un incendie, a coulé mardi à 333 km à l'ouest du Finistère, a annoncé la préfecture maritime de l'Atlantique. Les membres d'équipage sont sains et saufs, mais une pollution au fioul n'est pas à exclure.

Le navire de commerce italien Grande America, victime d'un incendie dans le golfe de Gascogne, a coulé vers 15h30 mardi 12 mars. Il se trouvait à 333 km à l'ouest des côtes françaises.

[#GrandeAmerica] Mardi 12 mars à 15h26 le navire italien #GrandeAmerica a coulé par 4600 mètres de fond, à environ 180 nautiques (333km) à l’ouest des côtes françaises. @SGMer @MarineNationale pic.twitter.com/HareUcHJAa — Premar Atlantique (@premaratlant) 12 mars 2019

Il venait d'Hambourg, en Allemagne et devait se rendre à Casablanca, au Maroc. Voici ce que l'on sait de ce naufrage.

Le navire transportait des voitures

Le navire, propriété de l'armateur Grimaldi Group et d'une longueur de 214 mètres, devait relier les villes de Hambourg (Allemagne) et de Casablanca (Maroc). "Le navire de commerce italien transportait des voitures et autres véhicules dans ses garages et des conteneurs sur ses ponts supérieurs", précise France 3 Bretagne. Selon la chaîne régionale, il s'agissait d'un modèle ConRo, un navire hybride entre un roulier et un porte-conteneurs.

Le Grande America transportait 2000 véhicules et "365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses" et 2 200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes, qui servait de carburant pour la navigation, a précisé mercredi le préfet maritime de l'Atlantique.

Un incendie à l'origine du naufrage

Un incendie d'origine encore inconnue s'est déclaré dimanche à bord, alors que le bateau se trouvait au large du Finistère. Le sinistre s'est déclenché sous les conteneurs, sur les ponts supérieurs du navire, d'après France 3. Des moyens conséquents ont alors été mis en place pour éteindre les flammes.

Une frégate multi-missions (FREMM) de la Marine nationale, l'Aquitaine, se trouvait notamment sur place, de même que le BSAA (Bâtiment de soutien et d'assistance affrété), le VN Sapeur. Le remorqueur de haute mer Abeille Bourbon est également intervenu et a tenté de mettre un terme à l'incendie.

Sans succès. Les conditions météorologiques se sont dégradées et, en vingt-quatre heures, la violence de l'incendie s'est amplifiée. "Le navire [a présenté] une inclinaison sur son côté droit qui [s'est aggravée] au fil du temps", a décrit la préfecture sur Twitter, avant d'annoncer qu'il avait coulé.

Vingt-sept personnes évacuées

Dans la nuit de dimanche à lundi, le capitaine a décidé d'évacuer le navire. Vingt-six membres d'équipage et un passager se sont alors réfugiés dans un canot. Deux heures plus tard, ils ont été finalement secourus en pleine mer, sains et sauf, par la frégate britannique HMS Argyll, comme le raconte France 3. La Royal Navy a diffusé les images du sauvetage :

Un "risque de pollution"

Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, s'est exprimé sur le naufrage du navire italien à l'Assemblée nationale, mardi. "Il y a un risque de pollution, il ne faut pas le nier, d'abord parce qu'il y a une cargaison de fioul lourd qui était le carburant de propulsion" du bateau, a-t-il expliqué. "Nous allons maintenant mener la lutte antipollution", a-t-il ensuite ajouté sur Twitter.

Après le naufrage du #GrandeAmerica , je salue l’action des civils et militaires mobilisés sous l’autorité du Préfet maritime @premaratlant et la coopération des marines britannique et française pour sauver l’équipage. Nous allons maintenant mener la lutte anti-pollution pic.twitter.com/bQ7NNqSOsv — François de Rugy (@FdeRugy) 12 mars 2019

Le ministre a expliqué qu'il fallait encore identifier le contenu de la cargaison "pour connaître la nature exacte des produits contenus dans les conteneurs dont certains sont tombés à l'eau, avant même que le navire ne coule". "Nous allons voir s'il faut mobiliser des moyens sous-marins antipollution", a-t-il précisé.

Mercredi, le préfet maritime Jean-Louis Lozier a indiqué que "le risque éventuel de pollution est principalement constitué par les 2 200 tonnes de fioul lourd qui sont à l'intérieur du bâtiment". Avec les vents, la zone concernée par une éventuelle pollution "serait la façade entre la Charente-Maritime et la Gironde", a-t-il estimé, assurant cependant que, pour l'instant, aucune pollution n'avait été détectée.