Météo-France alerte sur un risque d'incendie "très élevé" dans les Bouches-du-Rhône et le Var dimanche

Le département des Bouches-du-Rhône est déjà concerné vendredi et samedi par le même risque, soit le niveau le plus haut prévu par le dispositif.

Le risque de feux de forêts sera "très élevé" dimanche dans les Bouches-du-Rhône et le Var, a annoncé Météo-France dans un bulletin publié vendredi 4 août. Il s'agit du niveau de risque le plus élevé de cette échelle établie par l'institut à partir des prévisions météorologiques et de l’état de sécheresse de la végétation. Les Bouches-du-Rhône sont déjà placées en risque "très élevé" d'incendies pour les journées de vendredi et samedi.

L'Hérault est placé en niveau de risque "élevé" dimanche, tout comme les département du Gard et du Vaucluse, tous deux déjà au même niveau de risque pour la journée de vendredi. De nombreux massifs forestiers ont été fermés au public.