Lyon : une femme et un enfant sont morts après une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble

Selon la préfecture du Rhône, une explosion aurait d'abord eu lieu dans une boulangerie installée au rez-de-chaussée de cet immeuble situé route de Vienne, puis l'incendie aurait commencé à gagner l'étage supérieur où se trouvent des habitations.

Le bilan s'est alourdi. Deux personnes sont mortes et quatre autres ont été légèrement blessées, samedi 9 février, après une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble de deux étages dans le 7e arrondissement de Lyon, a annoncé le parquet. Les corps d'une femme et d'un enfant ont été retrouvés dans le bâtiment touché, a indiqué à l'AFP le procureur de la République Nicolas Jacquet.

Une enquête a été ouverte pour déterminer "les causes et les circonstances" de cet évènement, a-t-il précisé. Selon la préfecture du Rhône, une explosion aurait d'abord eu lieu dans la boulangerie, au rez-de-chaussée de cet immeuble situé route de Vienne, puis l'incendie aurait commencé à gagner l'étage supérieur où se trouvent des habitations. L'alerte a été donnée peu après 20h30 et le feu "maîtrisé" environ une heure plus tard, après le déploiement de 75 pompiers.

Quatre blessés légers

Les quatre blessés ont été pris en charge pour "plaies et blessures" et souffrent, notamment, de brûlures légères et d'intoxication par les fumées, a indiqué plus tôt la préfecture. Des témoins sur place, cités par l'AFP, relatent que l'un d'entre eux aurait sauté du deuxième étage, encouragé par des riverains qui l'ont aidé à se réceptionner.