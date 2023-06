Météo France alerte sur le risque "élevé" de feux de forêts en Meuse et en Meurthe-et-Moselle

D'après les prévisionnistes, "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", écrit l'institut de prévisions.

Météo France alerte lundi 12 juin sur le risque "élevé" de feux de forêts dans les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. "Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", écrit l'institut de prévisions. Cet appel à la vigilance se prolongera mardi, journée durant laquelle la Moselle, Paris et les Hauts-de-Seine seront également concernés.

Le service de "météo des forêts" a été lancé le 1er juin par Météo France pour alerter la population sur le risque de départs d'incendie. Ce risque est établi à partir des prévisions météorologiques et l'état de sécheresse de la végétation. Quatre niveaux de représentation du danger existent : faible, modéré, élevé, très élevé. Attention, ce service n'informe pas sur les incendies en cours ou à venir.