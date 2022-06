Incendies : les pompiers de France prévoient "un été de tous les dangers, si l'homme ne fait pas attention à sa propre forêt"

Alors que la France va connaître dans les prochains jours de fortes chaleurs, avec un épisode de sécheresse qui s'accentue, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, estime mardi 14 juin sur franceinfo que nous sommes sur "une véritable poudrière", ce que les pompiers nomment "la règle des 30 : un vent supérieur à 30 km/heure, un taux d'humidité inférieur à 30% et une température supérieure à 30 degrés". Il met donc en garde sur "les difficultés" qu'ils vont rencontrer "pour la période estivale : si l'homme ne fait pas attention à sa propre forêt et à sa planète".

>> Feux de forêt : "On a des indicateurs qui ne sont pas bons et qui nous laissent présager un été difficile", craint un pompier

"Des indicateurs nous ont permis de conclure à un été de tous les dangers pour cette saison", prévient Éric Brocardi, déplorant des départs de feux "de plus en plus tôt". Le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers dénombre "plus de 600 départs de feux de forêt" sur la région Sud-Méditerranée, "depuis le début de l'année", et un phénomène qui gagne toute la France.

"Aujourd'hui c'est tout le territoire hexagonal qui peut prendre feu à tout moment." Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France à franceinfo

Des feux ont été recensés jusqu'en Seine-Maritime et en Bretagne, rapporte Éric Brocardi. Ce phénomène de feux précoces et répandus est observé depuis "2-3 ans", en France, indique-t-il.

Avec la hausse des températures et la sécheresse, le risque d’incendie est plus important, en particulier dans le sud de la France.



Soyons vigilants aux abords de la végétation pour prévenir les départs de feu. #feuxdeforet pic.twitter.com/uuQrffVbNd — Ministères Écologie Énergie Territoires (@Ecologie_Gouv) June 10, 2022

Selon lui, s'il "faut former les sapeurs-pompiers" de tout le pays à ce genre d'incendies, "c'est le deuxième maillon" de la chaîne. "Le premier maillon, c'est de former la population à être vigilante en permanence puisqu'un feu sur deux est la conséquence de la négligence humaine", affirme Éric Brocardi. "Il y a des règles, des mesures à respecter, des actes de prévention à effectuer", rappelle-t-il, comme débroussailler ou ne pas jeter de mégot "bêtement par la fenêtre" de son véhicule. "On le dit, on le répète, attention quand on se promène en forêt, quand on allume un simple barbecue chez soi, ça peut embraser toute une forêt", conclut le commandant.