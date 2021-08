Incendies : les massifs du Var et des Bouches-du-Rhône interdit d'accès lundi, les pompiers appellent à la prudence

Alors que l'incendie qui a fait deux morts et brûlé 7 100 hectares de forêt depuis lundi 16 août dans l'arrière-pays de Saint-Tropez n'est toujours pas maîtrisé, les pompiers appellent à "la plus grande prudence pour les heures à venir". Tous les massifs forestiers du Var et des Bouches-du-Rhône seront encore interdits d'accès lundi 23 août, rapporte France Bleu Provence. La zone littorale, la Côte Bleue et le massif des Calanques sont placés en risque "extrême". Les autres massifs forestiers sont en risque "très sévère".

>> RECIT. Var : du départ de feu sur une aire d'autoroute à l'incendie dantesque du massif des Maures, deux jours de lutte contre les flammes

Les conditions météorologiques attendues seront "très défavorables". Dans la nuit de dimanche à lundi d'abord, avec un "épisode venteux intense" et un "fort mistral", notamment dans la vallée du Rhône et autour de Marseille. Lundi, des rafales pourraient atteindre jusqu'à 80 km/h à la mi-journée et les températures grimper jusqu'à 31 degrés, alors que le niveau de sécheresse reste "très élevé" sur le littoral et le sud-est du département. La nuit de lundi à mardi promet elle aussi d'être agitée.

Dimanche, six routes étaient encore coupées pour permettre l'intervention des centaines de pompiers toujours mobilisés sur l'incendie du massif des Maures, où le risque de reprise du feu reste important en raison de ce vent annoncé.