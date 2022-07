Incendies en Gironde : 1 500 personnes évacuées dans les communes autour de Landiras, selon le maire

1 500 personnes ont été évacuées préventivement dans les communes autour de Landiras (Gironde) en raison de la progression des incendies qui se sont déclarés mardi, a indiqué samedi sur franceinfo Jean-Marc Pelletant, le maire de Landiras. Les habitants se trouvent actuellement "dans les communes environnantes, dans des salles des fêtes, dans des hébergements". Le maire salue "une très grande solidarité" entre les habitants.

Ce sont déjà 7 000 hectares qui ont brûlé depuis mardi. "Malheureusement, le feu est en train de reprendre, donc ce n'est pas fini", se désole Jean-Marc Pelletant. "Demain, on en aura encore plus, les jours se suivent et se ressemblent."

"Ce sont de grands professionnels, et je pense que l'on va la gagner cette guerre." Jean-Marc Pelletan, maire de Landiras, à propos des pompiers franceinfo

La maire de Landiras rend hommage aux pompiers, "qui ont passé la nuit à combattre le feu. Ce sont nos sauveurs". Il tient à rester "optimiste" et fait "confiance" aux pompiers. Il tient à souligner également que, "sur l'ensemble des quartiers, hameaux, villages, qui ont été traversés par les flammes, aucune maison n'a brûlé".

Trop tôt pour privilégier la thèse criminelle

A propos de la thèse criminelle privilégiée par le parquet de Bordeaux pour l'incendie de Landiras, le maire estime que "c'est prématuré". Il rappelle qu'il y a "une équipe d'enquête qui est sur place. Laissons-les faire leur travail. Je veux bien entendre que c'est criminel. Mais je n'en ai pour ni les preuves ni quoi que ce soit. Laissons faire les enquêtes".

Jean-Marc Pelletant rappelle enfin que la commune a déjà connu "en 1949" un feu "qui est parti de Landiras et est allé jusqu'à l'océan, avec 80 morts. C'était une tragédie". "Les gens connaissent, les gens ont la mémoire", ajoute le maire.