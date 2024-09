Incendies en Équateur : les flammes toujours aux portes de la capitale

En Équateur, des feux gigantesques se rapprochent de la capitale, Quito, ce mercredi 25 septembre. Des centaines d'habitations ont été évacuées, et plusieurs routes sont coupées.

Un épais nuage de fumée s'élève toujours au-dessus de Quito (Équateur) et de ses gratte-ciels. La capitale et ses trois millions d'habitants suffoquent. Les flammes, parties des montagnes alentour, viennent lécher les immeubles d’habitations. Le feu menace plusieurs quartiers du nord-ouest de la ville. Cinq incendies simultanés, qui semblent pour le moment incontrôlables, sont attisés par des vents violents.

Pire période de sécheresse depuis 60 ans

Les habitants, munis de simples seaux, tentent d’aider les 2 000 pompiers et secouristes. La situation reste critique. "On ne voit quasiment plus le soleil à travers les nuages de fumée, (…) et c’est particulièrement irrespirable", témoigne Nathalie Pouchin, une Française résidant à Quito. Déjà une centaine de familles ont été évacuées, et six personnes ont été blessées.

L’Équateur connaît sa pire période de sécheresse depuis 60 ans. Pabel Munoz, le maire de Quito, a confirmé qu’il s’agissait d’incendies criminels. 37 000 hectares de terrains ont été détruits.