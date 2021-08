Incendies dans le Var : les habitants viennent en aide aux sinistrés

La Garde-Freinet fait partie des communes touchées par les incendies qui ravagent le Var depuis le 16 août. Les habitants, habitués à gérer ce genre de catastrophes, de plus en plus fréquentes, ont su rapidement rebondir, proposant leur aide aux touristes sinistrés.

Les 1 900 habitants de La Garde-Freinet, dans le Var, se sont habitués à vivre avec les incendies au fil des années. Alors, depuis le 16 août, tout le village est mobilisé pour venir en aide aux résidents et touristes sinistrés par les feux qui font rage dans le département. L’une des habitantes, Nancy Marrec, accueille chez elle depuis plusieurs nuits des personnes qui ont besoin d’être hébergées. "On est très sensibles aux questions d’incendies, on sait qu’il peut y avoir des gens en difficulté, c’est pour ça qu’on a proposé notre aide", explique-t-elle.

Les approvisionnements stoppés en raison des routes bloquées

Plus d’une centaine de personnes évacuées a trouvé refuge dans la salle des fêtes de La Garde-Freinet. La route pour accéder au village est bloquée, et la commune n’est plus approvisionnée. Les bouteilles d’eau manquent à l’épicerie et certains rayons de la pharmacie sont vides. Le gérant de l’officine a du mal à contenir sa colère, estimant que "la mise en danger est beaucoup plus immédiate sur un médicament qui manque". Les habitants ont l’impression de revivre les étés de 2003 et 2017, avec des feux ravageurs et meurtriers.