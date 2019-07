Incendies au Portugal : 1 700 pompiers mobilisés pour lutter contre les flammes

À Macao, au Portugal, quand les pompiers arrivent sur place, il est déjà trop tard et le hameau n'est plus qu'un brasier. Le soldat du feu demande à cet homme de reculer, il ne pourra rien faire pour sa maison. Dans le village, la panique a saisi les habitants. Ils craignent que l'un d'entre eux manque à l'appel. Ce sont les habitants qui donnent à boire à des pompiers exténués. Le centre du Portugal vit depuis le week-end des 20 et 21 juillet un nouveau cauchemar et une fois encore, les habitants ont le sentiment d'avoir été abandonnés.

Le principal incendie de la région circonscrit à 90%

"Ici c'était le chaos. Le feu est arrivé de nulle part, il y avait des flammes partout et pas un seul pompier, personne rien", déplore un habitant de Macao. Les autorités annoncent avoir circonscrit à 90% le principal incendie de la région. L'armée a été appelée en renfort pour ouvrir les accès aux pompiers, mais avec une température de 40 degrés, les secours craignent que les bourrasques de vent ravivent les flammes.

