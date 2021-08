Incendie dans le Var : plus de 5 500 hectares détruits par les flammes, trois personnes légèrement blessées

L'incendie qui s'est déclaré à Gonfaron (Var) a déjà détruit plus de 5 500 hectares, rapporte France Bleu Provence, mardi 17 août à la mi-journée. La moitié de la réserve naturelle de la plaine des Maures est dévastée. Quelque 900 pompiers et 120 gendarmes sont mobilisés, précise de son côté la préfecture du Var dans un point de situation en milieu de matinée. Les premiers "luttent contre le feu", les seconds "sécurisent les sites et contrôlent les accès et la circulation".

"D'importants moyens aériens sont également à l'œuvre", ajoute la préfecture. "Deux Dash sont arrivés en appui des quatre Canadair : 68 largages ont déjà eu lieu aujourd'hui" contre "170 hier". "Deux hélicoptères bombardiers d'eau du département avec le Dragon 83 ainsi qu'un avion de reconnaissance aérienne sont également sur zone", détaille la préfecture.

Trois personnes ont été légèrement blessées et 19 ont été intoxiquées, a déclaré mardi matin le préfet du Var, précisant qu'il s'agissait d'un "bilan très provisoire". Sept routes sont fermées à la circulation et les personnes évacuées dans la nuit sont appelées à "ne pas regagner leur domicile ou leur lieu de vacances", selon la préfecture. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Emmanuel Macron sont attendus sur place en fin d'après-midi.