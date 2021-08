Var : un feu de forêt a déjà détruit "plusieurs centaines d'hectares" à Gonfaron

La France elle aussi touchée par les incendies. Un feu de forêt s'est déclaré sur la commune de Gonfaron (Var), lundi 16 août aux alentours de 17h45, selon la préfecture. Ce dernier "a rapidement pris de l'ampleur en raison de la sécheresse et du vent, et ce malgré les dispositifs de prévention mis en place", rapporte celle-ci dans un communiqué. Le feu avait déjà parcouru "plusieurs centaines d'hectares" à 21 heures.

#FeuxDeForêt | Départ de feu important sur la commune de #Gonfaron dans le #Var. De lourds moyens sont engagés.

Restez prudents et évitez la zone de ce village.

Un feu virulent dans le même couloir de feu parcouru dans les années 70, 80 et 90 et en 2003.pic.twitter.com/Fcr493HUQo