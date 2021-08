Incendie dans le Var : 6 000 hectares partis en fumée

Une villa dévastée par les flammes, une terre noircie par les cendres, des milliers d'hectares de forêt partis en fumée et une menace toujours présente. C'est le plus important feu de forêt français de l'été. Malgré le balai ininterrompu des bombardiers d’eau, le feu parcourt sa route. Il a dévasté 6 000 hectares. Ce mardi 17 août, c’est tout l’arrière-pays de Saint-Tropez qui retient son souffle. "On est angoissé, on va encore passer une nuit d’angoisse jusqu’à ce le vent tombe et que l’on puisse enfin maîtriser ce feu", confie un riverain. Avec l’appui de onze Canadairs et hélicoptères, 900 pompiers sont mobilisés.



Des milliers de personnes sont évacuées en catastrophe

Alors que le président Emmanuel Macron est venu saluer les secours, un responsable des pompiers prévoit encore 24 heures de lutte. "Demain (mercredi) est encore une journée très sévère", indique-t-il. Le pire a été évité. Pas de décès à déplorer. Dans l'urgence, les autorités évacuent les habitants et les vacanciers de plusieurs communes, 7000 au total. A l'heure du matin, les touristes ont trouvé refuge dans un gymnase au Luc. Le bilan est par ailleurs dramatique pour l’environnement.