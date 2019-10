Incendie d’un site Seveso à Rouen : la colère ne retombe pas

Mardi 1er octobre, dans la soirée, les syndicats et les associations sont partis rencontrer le préfet pour obtenir des réponses. Mais à leur sortie, la colère n'était pas retombée. "Il est clair que nous on va attaquer Lubrizol, mais il est clair aussi que l'on va attaquer la préfecture parce que pour nous le protocole n'a pas été respecté", s'insurge Nicolas Huet de Berros du collectif citoyen Lubrizol. "On nous dit que ce n'est pas dangereux, mais nous n'avons pas encore tous les résultats d'analyse", rajoute Nadine Aragona, secrétaire départementale de la FSU.

Des réponses demandées

Dans un communiqué, la préfecture de Seine-Maritime a annoncé que 5 253 tonnes de produits chimiques ont brûlé lors du sinistre. En fin d'après-midi, plusieurs centaines de personnes, dont des parlementaires, ont défilé dans Rouen (Seine-Maritime) pour réclamer la transparence sur l'incendie de l'usine chimique. À Rouen, six jours après l'incendie, la colère est toujours vive.

