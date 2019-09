Incendie de Lubrizol à Rouen : 25 établissements ne sont pas en condition de rouvrir

Pour le moment, ces établissements n'ont pas été nettoyés. La liste des établissements fermés lundi sera publiée à 18h.

Quelque 25 établissements ne sont pas en condition de rouvrir après l'incendie il y a trois jours de l'usine Lubrizol, classée Seveso, dans le centre-ville de Rouen, a appris France Bleu Normandie ce dimanche 29 septembre lors de la conférence de presse commune de l'académie de Rouen et de l'Agence régionale de santé de Normandie. Pour le moment, ces établissements n'ont pas été nettoyés. Les opérations se poursuivent et la liste des établissements fermés lundi sera publiée à 18h ce dimanche soir.

Sur l'ensemble des établissements nettoyés, une quarantaine présentaient des traces de suie. Au plus fort de la crise, 237 écoles ont été fermées dans l'agglomération de Rouen, soit 55 000 élèves concernés.

La FCPE réclame la transparence

Dimanche matin sur franceinfo, la présidente de la FCPE en Seine-Maritime, Elisabeth Lechevallier, appelait de ses voeux le report des réouverture en cas d'incertitude. "Il ne faut prendre aucun risque", expliquait-elle.

Une cellule d'information a été mise en place à l'inspection d'académie, "où les informations arrivent au compte-goutte". Les parents doivent contacter avant 16h30 ce dimanche pour se renseigner. Tous les jeux pour enfants et les cours des écoles maternelles sont nettoyés par les employés municipaux, alors que dans les collèges et lycées, ce sont les personnels des établissements qui s'en occupent. "On demande de la transparence sur les résultats", avait ajouté la présidente de la FCPE 76.