Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : un probable départ de feu extérieur au site

L'entreprise voisine de Lubrizol est aujourd'hui au cœur de l'enquête sur l'incendie de l'usine à Rouen (Seine-Maritime). Le feu s'est-il déclaré dans l'enceinte de Normandie Logistique dont les entrepôts ont également brûlé ? Des vidéos saisies par les enquêteurs accréditeraient cette hypothèse. Elles montrent que les premières flammes visibles apparaissent derrière la zone de stockage. Quelques jours avec l'incendie, Lubrizol avait évoqué un départ de feu extérieur à son entreprise.

Une piste à confirmer

"La vidéosurveillance et les témoins oculaires indiquent que le feu a tout d'abord été observé et signalé à l'extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l'origine du feu est extérieure à Lubrizol", avait écrit l'entreprise dans un communiqué. Une piste que les enquêteurs doivent encore confirmer. Autre question : quelles quantités de produits stockés par Normandie Logistique ont brûlé ? Et quelle était leur nature ? À ces deux questions, les policiers n'ont pas encore de réponses. Pour l'heure, la piste de la négligence ou de l'accident reste privilégiée.

