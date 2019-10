Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : nouvelle manifestation

Jusque tard dans la soirée mardi 8 octobre, ils sont venus une nouvelle fois exiger la transparence sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime). "Cela fait 12 jours qu'ils nous mentent, qu'ils continuent à nous mentir", s'insurge un manifestant. "Les réponses qu'on a eues jusqu'à présent sont tout à fait partielles et insatisfaisantes", estime une autre participante.

Les Rouennais suspicieux

Avec une banderole "Stop aux mensonges", des manifestants en combinaison blanche et avec des masques à gaz ont ouvert le cortège en fin d'après-midi. Malgré la promesse de transparence du gouvernement, de nombreux Rouennais restent suspicieux. Mardi, l'enquête a débuté sur le site de l'incendie et de nouvelles analyses ont été révélées. À 15 kilomètres de Rouen, dans la commune de Preaux, les taux de dioxines dans l'air sont presque trois fois plus élevés que la normale.

