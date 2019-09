Incendie à Rouen : les habitants s'interrogent toujours

Plus de trois jours après le début de l'incendie, c'est un dimanche de marché un peu particulier à Rouen (Seine-Maritime), le 29 septembre. Les habitués semblent tiraillés entre inquiétude pour leur santé et confiance envers leurs producteurs. "Ces produits sont bons et donc s'il y avait le moindre doute, on ne serait pas venu", indique une Rouennaise. Pour un maraîcher, le lien de confiance entre producteurs et consommateurs est rompu. "On aurait dû tous fermer pendant une semaine, le temps de faire des analyses et que tout le monde ait un peu confiance", regrette Thierry Benoits, revendeur maraîcher.

Les résultats ne convainquent pas tout le monde

La préfecture s'est voulue transparente, en publiant sur son site internet des analyses de l'air rassurantes, mais les résultats n'ont pas convaincu toute la population. Des riverains, des associations et plusieurs personnalités politiques ont demandé, samedi 28 septembre, la création d'une commission d'enquête parlementaire.