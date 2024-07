Hérault : 50 hectares de pins et de guarrigue brûlés par les flammes

Près de Montouliers dans l'Hérault, un violent incendie s'est déclaré, lundi 29 juillet. De nombreux moyens ont été déployés pour éteindre les flammes.

Attaquer les flammes vite et fort. Les Canadair multiplient les rotations dans une épaisse fumée noire. Ils tentent de venir à bout d’un feu très difficile d'accès. La présence d’une grande ligne électrique complique leurs manœuvres. L’incendie a pris en milieu de journée, lundi 29 juillet, tout près du village de Montouliers dans l'Hérault. Puis les flammes sont remontées vers le Nord. 50 hectares de pins et de guarrigue ont déjà brûlé. Plusieurs centaines d'autres sont menacés. Par chance, aucune habitation n’est située à proximité.

L'incendie est circonscrit

Le vent souffle à 30 km/h sur une végétation extrêmement sèche. Des moyens considérables ont été déployés pour combattre les flammes. "On a déjà plus de 300 sapeurs-pompiers, trois Canadair, un Dash, donc on commence à avoir des actions décisives et plutôt positives pour nous", a ainsi expliqué le Général Éric Fiorès, directeur du Sdis de l’Hérault. Ce soir, l'incendie est désormais circonscrit. Les moyens aériens poursuivront leur rotation avant la tombée de la nuit.