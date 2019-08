Haute-Savoie : trois bâtiments dont un restaurant ont brûlé dans la station de Morzine

Un violent incendie s'est déclenché vers une heure du matin, dans la nuit du lundi 5 août au mardi 6 août à Morzine, une station de Haute-Savoie, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Trois bâtiments ont brûlé, dont un restaurant et deux habitations, rue Taille de Mas du Pleney, dans le centre-ville.

En tout, une quarantaine de personnes ont été évacuées. Elles ont été dirigées vers l'office de tourisme avant d'être relogées dans la nuit. Aucune victime n'est à déplorer, mais les touristes sont choqués.

Les flammes se sont propagées sur 600 mètres carrés de bâtiments, selon les pompiers contactés par nos confrères de France Bleu. Quarante-trois sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place pour maîtriser l'incendie à l'aide de sept lances et de deux camions-échelles.

#Morzine #fire looks contained to one building. Told it's L' Etale restaurant on main St. towards Pleney. Town centre worst hit by the smoke. Video=scene from Taille de Grand Mas. @ledauphine pic.twitter.com/9elDlT2dfA