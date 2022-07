DIRECT. Incendie dans l'Hérault : plus de 1 000 hectares ravagés par les flammes, près de 300 personnes évacuées

Ce qu'il faut savoir

Après la Gironde, l'Hérault est ravagé par les flammes. Un incendie, dans une zone difficile d'accès située à une vingtaine de kilomètres de Montpellier, a dévasté mardi 26 juillet plus de 1 000 hectares de végétation méditerranéenne. Deux départs de feu distants de 1,5 km se sont déclenchés sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas, avant de se rejoindre, dans une zone peu peuplée composée de garrigue, de chênes verts et de vignes. Au total, 1 000 hectares ont brûlé, selon le dernier bilan publié par la préfecture de l'Hérault dans la nuit de mardi à mercredi. Suivez notre direct.

Près de 300 personnes évacuées. "Aucune victime n'est à déplorer" et "aucun dégât" n'a été constaté sur les bâtiments, a précisé mardi soir le commandant des opérations de secours, le colonel Sylvain Besson. Près de 300 personnes ont été évacuées et 650 pompiers sont mobilisés.

La piste criminelle privilégiée. "Une enquête judiciaire a été ouverte sur une hypothèse criminelle", a déclaré le procureur de Montpellier, Fabrice Bélargent. "On pense que c'est criminel, c'est désastreux", a réagi le maire de Gignac, Jean-François Soto, rappelant qu'une zone Natura 2000 de préservation de la biodiversité se trouvait à proximité. "Quand on voit tous les efforts que nous faisons, a-t-il soufflé, tous les moyens que l'on met (...) et le résultat au final, c'est dur."