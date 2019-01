Courchevel : ce que l'on sait de l'incendie mortel qui a fait au moins deux morts dans une station de ski

Le feu s'est déclaré tôt dimanche, dans un immeuble hébergeant des saisonniers dans la station savoyarde.

Drame à Courchevel. L'incendie d'un bâtiment hébergeant des saisonniers a endeuillé, dimanche 20 janvier, la station savoyarde de sports d'hiver. Le bilan est d'au moins deux morts et quatre blessés graves en début de matinée.

Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de ce sinistre.

Deux morts et quatre blessés graves

A 9h30, dimanche matin, le bilan est de deux morts, quatre blessés graves et dix blessés légers. Les deux corps, dont les identités n'ont pas pu être précisées dans l'immédiat, ont été retrouvés par les pompiers sous les décombres du bâtiment, selon la préfecture. Trois des quatre blessés graves ont été héliportés vers des centres hospitaliers. Près de 60 personnes occupant le bâtiment ont dû être évacuées pour être mises à l'abri.

L'origine du sinistre inconnue

Le feu a pris dans un bâtiment de Courchevel 1850, le hameau le plus haut perché de la station savoyarde, vers 4h30 du matin. Selon France Bleu Pays de Savoie, les flammes sont parties du dernier étage du bâtiment. Elles se sont "propagées de manière extrêmement rapide, ce qui a amené un certain nombre d'occupants à réagir en urgence et à sauter par les fenêtres pour sauver leur vie", a expliqué sur franceinfo Frédéric Loiseau, le sous-préfet d'Albertville. L'incendie a été maîtrisé vers 8h30.

Des vidéos postées par des témoins sur Facebook et Instagram montrent l'ampleur du drame.

Sur Twitter, la préfecture de Savoie précise que plus de 70 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

#Courchevel l Incendie en cours à #Courchevel 1850 dans un bâtiment hébergeant des saisonniers. Plus de 70 sapeurs #pompiers de #Savoie sont sur place. Le bâtiment a été totalement évacué, les personnes blessées ont été prises en charge par les services de secours @SDISsavoie — Préfet de la Savoie (@Prefet73) 20 janvier 2019