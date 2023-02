Chili : la France envoie 80 sapeurs-pompiers pour lutter contre des feux de forêts meurtriers

Les sinistres ont fait 26 morts sur fond d'une intense vague de chaleur.

La France rejoint l'aide internationale envers le Chili. Pour lutter contre de vastes feux de forêt, 80 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs vont partir de l'Hexagone "dans les prochaines heures", "à la demande du président de la République", a annoncé Gérald Darmanin sur Twitter mardi 7 février. "Le peuple chilien peut compter sur le soutien de la France pour lutter contre ce fléau", avait tweeté lundi Emmanuel Macron.

>> Chili : en pleine canicule, des incendies spectaculaires ravagent le centre du pays

Frappé par une intense vague de chaleur, le Chili lutte contre de vastes incendies. Selon un dernier bilan, lundi, ils ont fait 26 morts, 1 260 blessés, et laissé 3 000 personnes sans logements.

Les Etats-Unis, l'Espagne, l'Argentine et le Mexique participent déjà à l'aide internationale par l'envoi de pompiers, militaires et experts, ainsi que de moyens matériels, dont des avions, des hélicoptères et des drones.