Chili : des quartiers ravagés par les flammes depuis quatre jours

Au Chili, des quartiers entiers ont été ravagés par les flammes. Depuis 4 jours, des incendies touchent la région côtière de Valparaiso dans le centre du pays.

Les flammes sont à quelques mètres à peine de la route. A l’intérieur d’un bus, la tension est palpable. Dans la région touristique de Valparaiso, des quartiers entiers ont été ravagés. En quelques minutes vendredi, tout s’est embrasé. "Nous n’avons plus rien, on doit repartir à zéro, tout est allé vite, très très vite", déplore une habitante, les larmes aux yeux. Pour la quatrième journée consécutive, près de 3 000 pompiers et militaires chiliens luttent contre des dizaines d’incendies dans le centre mais aussi dans le sud du pays. Un nouveau couvre-feu a été instauré afin de limiter la circulation et de faciliter les opérations de secours aux victimes. Des centaines de personnes sont encore portées disparues.

La plus grande tragédie depuis 2010

Des rescapés se sentent totalement abandonnés. Selon le président qui s’est rendu dans la région, il s’agit de la plus grande tragédie qu’ait connu le Chili depuis le tremblement de terre qui avait fait plus de 500 morts en 2010.