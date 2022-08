Bretagne, Isère, Dordogne... On fait le point sur les incendies en cours en France

Depuis ce week-end la France fait face à une série de feux de forêts qui ne sont pas encore tous maitrisés. On fait le point sur la situation.

Des feux de forêts se sont déclarés dans le Morbihan, le Finistère, l'lsère et la Dordogne, ce week-end. Tous les incendies ne sont pas encore maitrisés, lundi 8 août au matin. Des centaines de pompiers sont toujours sur le terrain et des moyens aériens se tiennent prêts à intervenir. On fait le point sur la situation.

Une trentaine d'incendies dans le Morbihan

Une trentaines d'incendies ont touché le département du Morbihan depuis samedi soir. Selon le bilan des sapeur-pompiers du département communiqué à France Bleu Armorique, 115 hectares de végétation ont été brûlés. Des incendies simultanés ont touché les espaces naturels du département, notamment sur les communes de Locoal-Mendon, Questembert et Pluvigner. Il a fallu la mobilisation de 430 sapeurs-pompiers et 120 engins.

Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Lorient sur l'incendie de Saint-Philibert ainsi que sur ceux d'Erdeven et de Locoal-Mendon. La piste d'un incendie déclenché par l'utilisation de pétards à Saint-Philibert est priviligiée, rapporte France Bleu Armorique. Des débris ont été retrouvés sur place et deux mineurs, âgés de 14 et 16 ans, ont été entendus après s'être rendus d'eux-mêmes à la gendarmerie.

Des feux fixés dans le Finistère



Par ailleurs dans le Finistère, les quelques incendies qui se sont réactivés sur les monts d'Arrée samedi après-midi, sont fixés, deux semaines après les feux qui ont détruit près de 1 800 hectares de végétation au même endroit. Mais le maire de Saint Rivoal, invité de franceinfo ce lundi matin, craint “la combinaison entre fortes températures et hausse du vent".

DIRECT Incendies dans le Finistère ➡️ “La situation n’a pas évolué pendant la nuit”, raconte Mickaël Toulec, maire de Saint Rivoal dans le Finistère, qui craint “la combinaison entre fortes températures et hausse du vent”. “200 à 300 hectares” ont brûlé ces derniers jours. pic.twitter.com/s5PsaC7Uc4 — franceinfo (@franceinfo) August 8, 2022

Sur la commune de Brasparts, un feu a détruit 225 hectares de végétation et il n'est pas encore maîtrisé. Sur la commune de Brennilis, un feu qui a détruit 15 hectares de végétation est sous surveillance. 260 pompiers, appuyés par des moyens aériens, ont été mobilisés. Au total, “200 à 300 hectares” ont brûlé ces derniers jours selon Mickaël Toulec.

Le massif de la Chartreuse en feu en Isère, 200 personnes évacuées

Un incendie est en cours sur les contreforts de la Chartreuse depuis vendredi, après un impact de foudre, rapporte France Bleu Isère. Les flammes, qui ont parcouru une cinquantaine d'hectares de forêt, sont descendues en moins d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche vers la départementale 1075, poussées par les vents violents.

Une centaine de pompiers ont été mobilisés. Quatre Canadair et deux avions "pour disperser du produit retardant vont être mobilisés, et un avion de reconnaissance arrive sur zone", a annoncé la préfecture de l'Isère, dimanche, alors que la zone, très escarpée, est difficilement accessible aux pompiers.

Les habitants de plusieurs hameaux, sur les communes de Voreppe et de La Sure-en-Chartreuse, ont été "invités à évacuer". Le maire de Voreppe, Luc Rémond, a précisé sur franceinfo que "deux quartiers" de sa commune, situés "à 300 ou 400 mètres" des flammes, ont été évacués à titre préventif. Cela représente "200 personnes".

Deux incendies fixés en Dordogne

Les deux incendies, qui se sont déclarés dimanche en fin d'après-midi en Dordogne, sont désormais fixés, a appris France Bleu Périgord auprès de la préfecture de la Dordogne. Au total, 110 hectares de la forêt de pins et de résineux de la Double ont été détruits. À la Roche-Chalais, où a lieu le plus gros incendie, une centaine de pompiers restent sur place ce lundi, selon le maire Jean Michel Sautreau.