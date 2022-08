Morbihan : les derniers incendies ont été maîtrisés dans la nuit, annonce la préfecture

Le département du Morbihan a été en proie à une vingtaine d'incendies samedi, notamment sur les communes de Locoal-Mendon, Questembert et Pluvigner.

La vingtaine d'incendies qui touchaient le département du Morbihan depuis samedi soir ont été maîtrisés dans la soirée et dans la nuit, annonce dimanche 7 août la préfecture du département. "Les derniers incendies de Locoal-Mendon et Erdeven sont maîtrisés", écrit-elle sur Twitter à 1 heure du matin. "Les pompiers du Morbihan vont progressivement réduire leur dispositif" et "une surveillance renforcée des sites est mise en place", poursuit-elle.

#FeuxDeForêt | ⚠️

Point à 00h30 le dim. 7 août

Les derniers incendies de Locoal-Mendon et #Erdeven dans le #Morbihan sont maîtrisés

Les @pompiers_56 vont progressivement réduire leur dispositif

Une surveillance renforcée des sites concernés est mise en place@Interieur_Gouv https://t.co/7VyWAqvByU — Préfet du Morbihan (@Prefet56) August 6, 2022

Vingt incendies simultanés ont touché des espaces naturels du Morbihan samedi, notamment sur les communes de Locoal-Mendon, Questembert et Pluvigner. Au total, 75 hectares ont brûlés et il a fallu la mobilisation de 430 sapeurs-pompiers et 120 engins.

Toujours selon la préfecture du Morbihan, ces incendies n'ont pas fait de blessé mais des à Erdeven, 300 personnes résidant dans 30 maisons, un château comprenant des gîtes et un camping ont été évacuées. Les habitants de deux maisons de Locoal-Mendon ont également dû quitter leur logement.

L'origine de ces feux n'est pour l'instant pas connue, précisent France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique. Les feux d'artifices, dont celui du Festival interceltique de Lorient, sont annulés.