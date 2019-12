Australie : 30 000 personnes doivent évacuer à cause des feux

D'une ville située à 70 km à l'ouest de Sydney (Australie), il ne reste presque rien. Plus au sud, dans l'État de Victoria, les autorités craignent que les incendies déjà présents se renforcent dans les prochains jours. 30 000 touristes sont appelés à évacuer. "Si vous êtes en vacances, il faut partir", a déclaré Andrew Crisp, commissaire chargé de la gestion des urgences.

Comme si la Belgique avait brûlé

Sur les routes, des files ininterrompues de voitures quittent la zone. Rien que dans l'État de Victoria, 70 nouveaux feux ont été recensés. "On est une famille et il pourrait nous arriver quelque chose si on restait bloquer ici. On ne peut pas prendre ce risque", affirme un Australien. Depuis septembre, les incendies ont ravagé près de trois millions d'hectares, soit la superficie de la Belgique et causé la mort de dix personnes.

