Argentine : un incendie "hors de contrôle" détruit près de 600 hectares d'une forêt classée au patrimoine de l'Unesco

Il est "hors de contrôle". Les pompiers argentins luttent contre un incendie qui s'est déclaré dans le Parc national de Los Alerces, en Patagonie, a rapporté samedi 27 janvier l'agence de presse officielle Télam. Les flammes ont déjà dévasté près de 600 hectares de ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Il faut dire qu'en plein cœur de l'été austral, des températures record de plus de 40°C frappent ces jours-ci la Patagonie argentine, région désertique de l'extrême sud du pays, habituellement froide et venteuse.

Des brigadiers et du personnel de la province de Chubut tentaient d'empêcher les flammes d'atteindre les villes voisines d'Esquel et de Trevelin, à environ 2 000 km au sud-ouest de Buenos Aires. "L'incendie est hors de contrôle", a déclaré Mario Cardenas, chef du département des incendies, des communications et des urgences (ICE) du parc national. L'incendie s'est déclaré jeudi soir et a déjà brûlé plus de 577 hectares de forêt, dépassant le périmètre du parc, a-t-il ajouté.

Des conditions météo défavorables

Les conditions "sont défavorables car nous avons encore beaucoup de vent et des températures élevées. Cela rend notre travail très difficile", a déclaré Mario Cardenas. La situation risque effectivement de ne pas s'arranger : le pic de chaleur en Patagonie devrait persister tout au long de la semaine prochaine et s'étendre au nord, dans les provinces centrales et les plus peuplées de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba et Entre Rios, selon les prévisions du Service météorologique national argentin (SMN).

Sur son compte Instagram, le Parc national de Los Alerces a indiqué que vendredi soir, un drone a survolé la zone pour évaluer la progression de l'incendie, et que des équipes de pompiers d'Esquel et Trevelin "sont présents pour protéger les villes proches de l'incendie".