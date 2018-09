Ille-et-Vilaine : ivre, il roule sur la quatre voies avec le capot ouvert

Contrôlé positif aux stupéfiants et à l'alcool, un automobiliste a expliqué avoir assisté au match de football entre le Stade rennais et le PSG et avoir retrouvé sa voiture dans cet état, sans pouvoir baisser le capot.

Les gendarmes ont arrêté l'homme à hauteur de Guignen (Ille-et-Vilaine), sur la route qui relie Rennes à Redon. (GOOGLE MAPS)