Haute-Garonne : mise en examen d'un homme de 19 ans pour la mort d'une adolescente de 14 ans

La jeune fille a été retrouvée nue sous un canapé-lit au domicile d'un proche de son petit ami, a appris franceinfo, vendredi, de source proche de l'enquête.

Un homme de 19 ans a été mis en examen dans l'enquête sur la mort d'une adolescente de 14 ans près de Toulouse (Haute-Garonne) "des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et de viol commis sur un mineur de 15 ans", a appris, samedi 21 avril, franceinfo via un communiqué du procureur de la République de Toulouse. Il a été placé en détention provisoire. En revanche, le mineur de 17 ans, également placé en garde à vue dans la même enquête, a quant à lui été mis hors de cause.

Retrouvée inconsciente par les gendarmes

La jeune fille a été découverte dans la nuit de jeudi 19 à vendredi 20 avril, inconsciente et dénudée, dans le coffre d'un canapé-lit, au domicile du plus âgé des deux suspects, à Beauzelle, près de Toulouse. Ce sont les gendarmes qui l'ont retrouvée, alertés par ses parents.

La victime avait un câble électrique autour du cou. Transportée au CHU de Toulouse, elle est morte quelques heures plus tard. L'autopsie pratiquée dans la matinée a révélé que l'adolescente était morte par asphyxie consécutive à une strangulation. Une enquête pour homicide volontaire aggravé a été ouverte. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherche de Toulouse.