Gironde : une femme placée en garde à vue après avoir agressé un groupe de chasseurs à Val-de-Virvée

Une femme a été placée en garde à vue après avoir agressé, dimanche 17 mars, des chasseurs à Val-de-Virvée (Gironde), rapporte France Bleu Gironde.

La femme se déclarant anti-chasse s'en est pris à un groupe de chasseurs dimanche en début d'après-midi. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle se trouve à bord de son véhicule quand elle croise une dizaine de chasseurs qui effectuent une battue.

Dans un premier temps, elle invective le groupe en affirmant ses convictions anti-chasse. Mais quelques minutes plus tard, elle revient armée d'une matraque et d'une bombe lacrymogène, aspergeant deux des chasseurs. Très énervée, la femme remonte dans sa voiture, fait marche arrière et renverse un chasseur. Ce dernier a été évacué à l'hôpital. Elle s’est présentée d’elle-même à la gendarmerie un peu plus tard dans la journée et a été placée en garde à vue.