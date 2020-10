Finistère : deux hommes et une femme, partis pêcher, retrouvés noyés

Les corps ont été repêchés près du port de Saint-Guénolé, à Penmarc'h. On ignore pour l'heure les circonstances des décès.

Trois corps ont été retrouvés dans l'eau près du port de Saint-Guénolé, à Penmarc'h, dans le sud Finistère, mercredi soir, rapporte France Bleu Breizh Izel jeudi 15 octobre.

Deux hommes de 60 et 62 ans et une femme de 59 ans étaient partis pêcher mardi vers 17 heures dans un petit bâteau-pêche. Le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Corsen a lancé des recherches peu avant 20 heures, "alerté de la disparition inquiétante de trois plaisanciers qui avaient appareillé de Saint-Guénolé sur le bateau de plaisance à moteur Balen afin de faire une promenade autour du port", précise la préfecture du Finistère dans un communiqué.





Appareillage ce soir en urgence pour le CTT Prince d'Eckmühl et son équipage bénévole pour une recherche de personnes disparues en mer Publiée par SNSM Penmarc'h sur Mercredi 14 octobre 2020

Les corps ont été aperçus et récupérés "en pleine mer par les bénévoles de la SNSM et par le plongeur de l’hélicoptère Dragon 29 à environ 1km à l’ouest de la sortie du port de Saint-Guénolé", aux alentours de 21h30. Un médecin n'a pu que constater les décès. Une enquête de la gendarmerie maritime a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces noyades.