Fillette tuée dans le Finistère : le septuagénaire soupçonné d'avoir tiré sur ses voisins mis en examen pour "assassinat" et "tentatives d'assassinat"

Un septuagénaire suspecté d'avoir tué par balle une enfant de 11 ans dans le hameau de Saint-Herbot à Plonévez-du-Faou (Finistère) dans la nuit de samedi à dimanche, a été mis en examen pour "assassinat" et "tentatives d'assassinat", lundi 12 juin, a annoncé le procureur de la République de Brest. Il a été placé en détention provisoire.

Le mis en cause, surnommé "Le Belge", et son épouse étaient "positifs à l'alcool et au cannabis au moment de leur placement en garde à vue", a précisé le procureur Camille Miansoni, lors d'une conférence de presse. Le suspect s'était rendu après l'intervention du négociateur de la gendarmerie et du GIGN. Le magistrat a, en outre, confirmé qu'un "conflit de voisinage ancien, une exaspération", opposait le couple néerlandais à leurs voisins britanniques, une famille avec deux filles de 11 et 8 ans.