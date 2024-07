Fêtes de Bayonne : un homme gravement blessé lors d'une bagarre, un suspect interpellé

Un homme est entre la vie et la mort à la suite d'une bagarre qui a éclaté jeudi soir aux Fêtes de Bayonne, a annoncé vendredi 12 juillet le parquet de Bayonne auprès de l'AFP. L'homme a été transporté à l'hôpital, où son état s'est dégradé, engageant son pronostic vital, selon le parquet. Un suspect a été interpellé vendredi matin et placé en garde à vue, selon le procureur. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, confiée à la police judiciaire.

Le procureur de Bayonne tiendra samedi une conférence de presse pour revenir sur les événements. La Ville de Bayonne "condamne avec force un tel drame" et "s'en remet pleinement aux autorités compétentes pour établir et qualifier les faits ainsi que les suites à donner", tout en réaffirmant "sa volonté et son engagement en faveur de fêtes apaisées et respectueuses".

En 2023, la précédente édition des fêtes de la ville avait été endeuillée par l'agression mortelle d'un habitant du centre-ville, roué de coups après avoir fait une remarque à un groupe de jeunes fêtards, surpris en train d'uriner devant sa porte. Un hommage lui a été rendu mercredi lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle édition, dont le dispositif de sécurité a été renforcé par le déploiement de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans la ville. Quelque 900 effectifs de police et secours sont par ailleurs mobilisés, comme les années précédentes.