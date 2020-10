Affaire Elisa Pilarski : son chien, Curtis, est le seul à l'origine de sa mort, selon deux experts vétérinaires

Elisa Pilarski, âgée de 29 ans et enceinte, avait été retrouvée morte en forêt de Retz, alors qu'elle était partie se promener le 16 novembre 2019 avec son chien Curtis, tandis qu'une chasse à courre était organisée parallèlement.

Un seul chien est à l'origine de la mort d'Elisa Pilarski, et c'est le sien, Curtis. Deux experts vétérinaires cités par la justice ont rendu leur rapport, et ils sont formels, a indiqué à France 3 l'avocat du compagnon de cette jeune femme, morte en forêt de Retz (Aisne), il y a près d'un an, confirmant une information du Courrier picard. L'avocat va demander une contre-expertise. Outre ce rapport, les résultats des prélèvements ADN effectués sur le corps de la victime sont attendus sous peu.

Elisa Pilarski, âgée de 29 ans et enceinte, a succombé alors qu'elle était partie se promener le 16 novembre 2019 avec son chien Curtis. D'après l'autopsie, le décès a pour origine "une hémorragie consécutive à plusieurs morsures" d'un ou plusieurs chiens. Des prélèvements génétiques ont été effectués sur 67 chiens : les cinq American Staffordshire d'Elisa Pilarski et de son compagnon, Christophe Ellul et les 62 chiens qui participaient au même moment à une chasse à courre à proximité.

Les mâchoires des chiens ont aussi été mesurées par les vétérinaires. Selon Le Courrier picard, sur les chiens de meute, l'écart entre les crocs supérieurs est au minimum de 4,4 cm, l'écart de ceux de Curtis est de 3,6 cm. Or sur les blessures, aucune lésion ne présente un écartement de plus de 3,6 cm. "Les comparaisons ne laissent aucun doute selon les vétérinaires : les blessures ne sont pas compatibles avec des morsures de chiens de chasse", conclut le quotidien régional.