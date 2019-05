VIDEO. "On a entendu une grosse explosion" : un homme toujours recherché après une détonation en plein centre de Lyon

Au moins treize personnes ont été blessées dans l'explosion d'un colis piégé dans le centre-ville de Lyon, vendredi 24 mai, devant une boutique de l'enseigne La Brioche dorée. Les vitres de plusieurs commerces de la rue Victor Hugo ont été soufflées.

Onze blessés ont été hospitalisés. Selon les pompiers, les victimes sont majoritairement blessées aux jambes par des éclats de verre et de métal. Pharmacien et témoin, Jean-Philippe Veyrat a accueilli des victimes. Il évoque "des impacts de toutes petites billes, de deux millimètres de diamètre, et des blessures superficielles – des hématomes sous-cutanés".

En analysant les images de vidéosurveillance, les policiers ont repéré un homme d'une trentaine d'années venu à vélo déposer un paquet à 17h28. "Les images sont en cours d'analyse", explique David Kimelfeld, mais il s'agirait d'un engin artisanal de faible puissance. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie.