Ce que l'on sait de l'explosion dans le centre-ville de Lyon

Une explosion est survenue dans le centre-ville de Lyon ce vendredi vers 17h40.

Un colis piégé a explosé dans le centre-ville de Lyon vers 17h40, vendredi 24 mai, faisant 13 blessés légers selon une source proche du dossier et 11 ont été évacués vers des hôpitaux. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête, selon les informations de Franceinfo. Franceinfo fait le point sur cette explosion.

Où s'est produit l'explosion ?

L'explosion a eu lieu dans la rue piétonne Victor Hugo dans le centre-ville de Lyon devant la boulangerie "La Brioche dorée", qui se situe dans le 2ème arrondissement. Le lieu de l'explosion se trouve à quelques pas de la place Bellecour.

L'explosion a eu lieu à la Brioche dorée, rue Victor-Hugo, à Lyon, vendredi 24 mai. (GOOGLE MAPS)

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 mai 2019

Que s'est-il passé ?

L'explosion vient d'un engin artisanal dans un sac posé par terre qui contenait une charge explosive, des vis et des boulons, selon nos informations. Un homme a pris la fuite à vélo. Il est recherché par la police.

Y a-t-il des blessés ?

Il y a pour l'heure 13 blessés légers selon une source proche du dossier et 11 ont été évacués vers des hôpitaux. "Fort heureusement, toutes leurs blessures sont très légères", a assuré vendredi sur franceinfo Jean-Yves Sécheresse, adjoint au maire de Lyon délégué à la sécurité. "Il faudra attendre que les hôpitaux communiquent", souligne l'élu. Jean-Philippe gérant d’une pharmacie à Lyon a assisté à l’explosion ce vendredi. "Concernant les blessures, c’étaient des petits impacts sur les membres inférieurs, causés par des petites vis de 1cm de long et des petites billes de 2 millimètres de diamètre", a précisé le pharmacien sur franceinfo.

[Explosion à #Lyon]



Premier bilan : 8 blessés légers.

Le Préfet de région et le Procureur de la République sont sur site. pic.twitter.com/nWiqKPYTBu — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 mai 2019

Par ailleurs, le collège Chreveul, près du lieu de l'explosion a été évacué. "Le périmètre de sécurité est en place entre la station Ampère et la place Bellecour. Toute la rue Victor Hugo est bloquée", a appris franceinfo.

Quelles sont les réactions ?

Emmanuel Macron, interviewé sur la chaîne You Tube d'"Hugodécrypte" a parlé d'une "attaque".

HUGODECRYPTE / YOUTUBE

Le ministre de l'Intérieur a réagi sur Twitter en disant qu'il avait adressé des consignes de vigilance à l'ensemble des préfets pour "renforcer la sécurité des ites accueillant du public et des événements sportifs, culturels et cultuels." Il précise aussi qu'il "suit la situation en lien avec la préfecture du Rhône et le parquet".

Suite à l’explosion survenue à #Lyon, je viens d’adresser des consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels & cultuels.

Je suis la situation en lien avec @prefetrhone et le parquet. — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 mai 2019

Le président de la Métropole du grand Lyon et maire du 4ème arrondissement de la ville a réagi sur Twitter en annonçant qu'il se rendait sur place. Il adresse toutes ses "pensées aux blessés et aux équipes de secours". "Nous sommes inquiets quand il se passe ce genre d'attaque. Mais il faut rester prudent et ne pas affoler la population lyonnaise.", a-t-il déclaré à BFM TV vendredi.

Suite à l’explosion survenue à #Lyon, rue Victor Hugo, je me suis rendu sur place, aux côté du préfet et de l’adjoint à la sécurité de la ville de Lyon. Les circonstances imposent la plus grande prudence à ce stade. Toute mes pensées aux blessés et aux équipes de secours. — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) 24 mai 2019

Denis Broliquer, le maire du 2ème arrondissement de Lyon assure, sur BFM, que "tous les plans ont été déclenchés au maximum."

Explosion à Lyon: le maire du 2e arrondissement assure que "tous les plans ont été déclenchés au maximum." pic.twitter.com/zSfZJPJIBc — BFMTV (@BFMTV) 24 mai 2019

La présiente du Rassemblement national a réagi sur Twitter. Elle dit "apporter son soutien aux blessés dans l'explosion survenue à Lyon" et " Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de cet attentat terroriste".

J’apporte tout mon soutien aux blessés dans une explosion survenue à #Lyon.



Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de cet attentat terroriste. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 24 mai 2019