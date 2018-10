Pas-de-Calais : Redoine Faïd incarcéré dans une prison ultra-sécurisée

Retour à la case prison pour l'as de l'évasion. Redoine Faïd a été incarcéré jeudi 4 octobre au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). Son arrivée était des plus discrètes : il est plus de minuit lorsque le convoi qui transporte Redoine Faïd, arrive à destination. Le braqueur multirécidiviste va purger sa peine dans l'un des établissements pénitentiaires les plus sécurisés de France. Sur place, le personnel est déterminé à ne pas le laisser s'échapper une nouvelle fois. "Ce personnage est à risque et dangereux. Je pense à mes collègues de Sequedin (Nord), qui ont toujours le traumatisme de cette prise d'otage en 2013. Ceux de Réau (Seine-et-Marne) ne doivent pas être bien non plus. Il représente un vrai risque pour le personnel", confie Grégory Stzempek, délégué syndical UFAP.

Un régime de détention hors du commun

Des mesures de détention strictes seront mises en place pour ce détenu exceptionnel. Redoine Faïd sera ainsi placé à l'isolement et n'aura pas de voisin de cellule. Des fouilles régulières auront également lieu et ses visites au parloir seront très contrôlées. "Il ne pourra avoir aucun contact physique avec ses visiteurs. On nous dit également qu'il sera peut-être interdit d'UVF (ndlr. unités de vie familiale). J'y vois un régime d'exception mis en place par le ministère de la Justice", explique Julien Martin, secrétaire interrégional FO.

