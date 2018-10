Arrestation de Redoine Faïd : la famille d'Aurélie Fouquet soulagée

Le braqueur multirécidiviste Redoine Faïd a été arrêté mercredi 3 octobre à Creil (Oise), à l'issue d'une cavale de 93 jours. Il avait été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'Aurélie Fouquet lors d'un braquage raté. La policière municipale avait alors 26 ans. Ses proches se disent soulagés de l'arrestation de Redoine Faïd. "La pensée la plus forte a été pour ma fille. Au bout de 8 ans, on peut espérer se dire que ce cauchemar est terminé", confie Elisabeth Fouquet.

Un braquage qui tourne mal

Les faits pour lesquels Redoine Faïd avait été condamné remontent à mai 2010. Repéré par des policiers, un groupe de braqueurs prend la fuite. Aurélie Fouquet entreprend de les stopper, mais les malfaiteurs sont surarmés et tirent sur les forces de l'ordre. La jeune policière est mortellement touchée. Son mari Steven Mace espère que Redoine Faïd ne s'échappera plus. "Il n'a pas le droit à la liberté avant d'avoir purgé sa peine. C'est le principe de la République et de la justice", déclare-t-il.

